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Malatya-Trabzon maçı ertelendi

Futbol Federasyonu, yarın oynanacak Yeni Malatya- Trabzonspor maçını ileri bir tarihe erteledi... TFF , maçın oynanacağı tarihi daha sonra açıklayacak...

Malatya-Trabzon maçı ertelendi
Süper Lig'de yarın oynanması gereken Y.Malatya- Trabzon mücadelesi ertelendi.

İŞTE AÇIKLAMA
TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek" denildi.

ELAZIĞ'IN MAÇLARI ERTELENDİ
Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediye Spor FK'nın bugün oynayacağı maçlar ertelendi.

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