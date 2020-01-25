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'ta 'nın yerine 4 isim! İlk aday ...

’nın yerine hoca arayışına başlayan ’ta , , ve ’ten biri takımın yeni teknik patronu olacak.

Kartal’a 4 aday
yeni hocasını arıyor... Dün ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına başlayan Siyah-Beyazlı yönetimin listesinde 4 aday olduğu öğrenildi. Bu isimler; Sergen Yalçın, , ve .

İLK ADAY SERGEN YALÇIN
Abdullah Avcı'nın yerine düşünülen ilk isim ise Sergen Yalçın... Taraftarların sezon boyunca takımın başında görmek istediği Yalçın ile yönetimin maçı sonrası masaya oturması bekleniyor.



Yalçın'da sorun çıkması halinde ise deneyimli teknik adam Samet Aybaba ile temasa geçilecek.

ÖZDİLEK'İN ÖZEL MADDESİ VAR
Avcı'nın koltuğu için diğer adaylar ise Tayfun Korkut ve Mehmet Özdilek.



Denizlispor'u çalıştıran Özdilek'in sözleşmesinde, "Beşiktaş'a gitme durumunda serbest kalır" maddesi bulunuyor.

TARAFTAR YALÇIN'I İSTİYOR
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının başında 'ı hoca olarak görmek istiyor. Yalçın lehine son maçında tribünlerde tempo tutulmuştu.



Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ın tarihine adını yazdıran Yalçın'ın yolu bu kez teknik direktör olarak 'la kesişebilir.




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