Beşiktaş yeni hocasını arıyor... Dün Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına başlayan Siyah-Beyazlı yönetimin listesinde 4 aday olduğu öğrenildi. Bu isimler; Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Tayfun Korkut ve Mehmet Özdilek.
İLK ADAY SERGEN YALÇIN
Abdullah Avcı'nın yerine düşünülen ilk isim ise Sergen Yalçın... Taraftarların sezon boyunca takımın başında görmek istediği Yalçın ile yönetimin Göztepe maçı sonrası masaya oturması bekleniyor.
Yalçın'da sorun çıkması halinde ise deneyimli teknik adam Samet Aybaba ile temasa geçilecek.
ÖZDİLEK'İN ÖZEL MADDESİ VAR
Avcı'nın koltuğu için diğer adaylar ise Tayfun Korkut ve Mehmet Özdilek.
Denizlispor'u çalıştıran Özdilek'in sözleşmesinde, "Beşiktaş'a gitme durumunda serbest kalır" maddesi bulunuyor.
TARAFTAR YALÇIN'I İSTİYOR
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının başında Sergen Yalçın'ı hoca olarak görmek istiyor. Yalçın lehine son Erzurum maçında tribünlerde tempo tutulmuştu.
Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ın tarihine adını yazdıran Yalçın'ın yolu bu kez teknik direktör olarak Kartal'la kesişebilir.
İLK ADAY SERGEN YALÇIN
Abdullah Avcı'nın yerine düşünülen ilk isim ise Sergen Yalçın... Taraftarların sezon boyunca takımın başında görmek istediği Yalçın ile yönetimin Göztepe maçı sonrası masaya oturması bekleniyor.
Yalçın'da sorun çıkması halinde ise deneyimli teknik adam Samet Aybaba ile temasa geçilecek.
ÖZDİLEK'İN ÖZEL MADDESİ VAR
Avcı'nın koltuğu için diğer adaylar ise Tayfun Korkut ve Mehmet Özdilek.
Denizlispor'u çalıştıran Özdilek'in sözleşmesinde, "Beşiktaş'a gitme durumunda serbest kalır" maddesi bulunuyor.
TARAFTAR YALÇIN'I İSTİYOR
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının başında Sergen Yalçın'ı hoca olarak görmek istiyor. Yalçın lehine son Erzurum maçında tribünlerde tempo tutulmuştu.
Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ın tarihine adını yazdıran Yalçın'ın yolu bu kez teknik direktör olarak Kartal'la kesişebilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.