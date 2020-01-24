Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında takımın başına getirilen Abdullah Avcı'nın, siyah-beyazlı ekiple macerası yarım sezon sürdü.
27 MAÇTA 13 MAĞLUBİYET
Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın teknik direktörü olan 56 yaşındaki hoca, başarısız geçen 7 aylık dönemin ardından kovuldu.
Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 27 maçta 13 kez sahadan yenik ayrıldı.
Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde grubu sonuncu bitirirken, Türkiye Kupası'na da son 16 turunda Erzurumspor'a elenerek veda etti.
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