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  • 24.01.2020 18:54
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 19:13

Son dakika haberi... ile yolları ayırdı!

'ta ayrılıklar peş peşe... Son dönemde alınan sonuçlarla eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör 'nın takımdan ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşuluyordu. Ve beklenen oldu. Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kara kartal, kısa bir süre önce futbol direktörü Ali Naibi ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. İşte Beşiktaş'taki son dakika gelişmeleri...

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında takımın başına getirilen 'nın, siyah-beyazlı ekiple macerası yarım sezon sürdü.

27 MAÇTA 13 MAĞLUBİYET

Fikret Orman döneminde 'ın teknik direktörü olan 56 yaşındaki hoca, başarısız geçen 7 aylık dönemin ardından kovuldu.

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 27 maçta 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde grubu sonuncu bitirirken, Türkiye Kupası'na da son 16 turunda Erzurumspor'a elenerek veda etti.

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