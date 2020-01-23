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Caner&eElneny kapıştı

Kupada son 16 turunda 'a şok bir şekilde elenen 'ta takımın yıldız oyuncuları Elneny ve arasında tartışma yaşandı. Elneny, BB Erzurum'un 3. golü sonrası Caner Erkin'e adamını kaçırdığı için tepki gösterirken, Caner'in bu harekete reaksiyonu sert oldu. Caner, üzerine yürüyen Elneny'nin boğazını sıktı ve takım arkadaşını ittirdi.

Caner&eElneny kapıştı
Kupada son 16 turunda 'a şok bir şekilde elenen 'ta takımın yıldız oyuncuları Elneny ve arasında tartışma yaşandı. Elneny, BB Erzurum'un 3. golü sonrası Caner Erkin'e adamını kaçırdığı için tepki gösterirken, Caner'in bu harekete reaksiyonu sert oldu. Caner, üzerine yürüyen Elneny'nin boğazını sıktı ve takım arkadaşını ittirdi.

GÖKHAN AYIRDI
Caner Erkin ve Elneny arasındaki kavgaya Gökhan Gönül müdahele etti. Deneyimli oyuncu iki futbolcuyu sakinleştirerek kavgayı önledi. Bu olay geceye damgasını vurdu.

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