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'de  kararı değişti... yöneticiler Fransız futbolcu için kulüp ararken maçı sonrası fikir değiştirdiler. Sarı- Lacivertli oyuncunun Kayserispor maçındaki performansı çok beğenilirken yönetimin de sezon sonuna kadar Adil Rami'nin takımda kalması yönünde görüş birliğine vardığı belirlendi. Fransız oyuncunun menajeriyle daha önce görüşen yöneticiler 'ın da görüşünü alarak bu oyuncunun kalmasına sıcak bakmaya başladı.

Adil Rami ile devam kararı
Fenerbahçe'de Adil Rami kararı değişti... Sarı-Lacivertli yöneticiler Fransız futbolcu için kulüp ararken maçı sonrası fikir değiştirdiler. Sarı- Lacivertli oyuncunun Kayserispor maçındaki performansı çok beğenilirken yönetimin de sezon sonuna kadar 'nin takımda kalması yönünde görüş birliğine vardığı belirlendi. Fransız oyuncunun menajeriyle daha önce görüşen yöneticiler 'ın da görüşünü alarak bu oyuncunun kalmasına sıcak bakmaya başladı.

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