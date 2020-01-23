Adil Rami ile devam kararı

Fenerbahçe'de Adil Rami kararı değişti... Sarı-Lacivertli yöneticiler Fransız futbolcu için kulüp ararken Kayserispor maçı sonrası fikir değiştirdiler. Sarı- Lacivertli oyuncunun Kayserispor maçındaki performansı çok beğenilirken yönetimin de sezon sonuna kadar Adil Rami'nin takımda kalması yönünde görüş birliğine vardığı belirlendi. Fransız oyuncunun menajeriyle daha önce görüşen yöneticiler Ersun Yanal'ın da görüşünü alarak bu oyuncunun kalmasına sıcak bakmaya başladı.
- Spor
- 23.01.2020
- Gazete
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