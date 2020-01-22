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'da kadroda düşünülmeyen için Fransız ekiplerinden 'nun devrede olduğu öğrenildi. Monaco'nun Nzonzi için Sarı-Kırmızılı kulübe teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Monaco’dan Nzonzi atağı
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Nzonzi için Fransız ekiplerinden 'nun devrede olduğu öğrenildi. Monaco'nun Nzonzi için Sarı-Kırmızılı kulübe teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın 'nin sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetme ihtimali de bulunuyor. Bu arada Nzonzi'nin ülkesinin takımlarından 'la da görüşme halinde olduğu ve bu kararını en kısa zamanda vereceği gelen bilgiler arasında.

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