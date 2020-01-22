Monaco’dan Nzonzi atağı

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Nzonzi için Fransız ekiplerinden Monaco'nun devrede olduğu öğrenildi. Monaco'nun Nzonzi için Sarı-Kırmızılı kulübe teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın Nzonzi'nin sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetme ihtimali de bulunuyor. Bu arada Nzonzi'nin ülkesinin takımlarından Lyon'la da görüşme halinde olduğu ve bu kararını en kısa zamanda vereceği gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 22.01.2020
- Gazete
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