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  • 18.01.2020 16:35
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 17:14

- BtcTürk (Canlı)

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan ve Süper Lig'de de şampiyonluk yarışında olan , Süper Lig'in 18.haftasında Sergen Yalçın'la yollarını ayıran 'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak bu mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

CANLI | Başakşehir-Malatyaspor

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 15 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 33 puanla ikinci sırada girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor. Süper Lig'deki son üç maçında galip gelemeyen Malatya temsilcisi, Başakşehir karşılaşmasına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba

MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic

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