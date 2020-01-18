Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 15 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 33 puanla ikinci sırada girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor. Süper Lig'deki son üç maçında galip gelemeyen Malatya temsilcisi, Başakşehir karşılaşmasına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba

MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic