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  • 15.01.2020 17:27
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 17:39

Son dakika haberi... Teknik Direktör ile yollarını ayırdı

Son dakika transfer haberi... Süper ekiplerinden Lig 'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı. Sarı siyahlı kulüp, yaptığı resmi açıklamada; "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şok ayrılık! Resmen açıklandı

Btc Türk 'da flaş bir olay yaşandı. Süper Lig ekibi, ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Doğu Anadolu ekibinin yaptığı resmi açıklamada; "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." denildi.

47 yaşındaki teknik adam, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 24 maça çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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