Btc Türk Yeni Malatyaspor'da flaş bir olay yaşandı. Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Doğu Anadolu ekibinin yaptığı resmi açıklamada; "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." denildi.

47 yaşındaki teknik adam, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 24 maça çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.