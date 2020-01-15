Bugünkü
Takvim

& N’Sakala’da işlem tamam! sezon sonu için 2 yıldızla el sıkıştı

devre arası lerini gerçekleştirmeye çalışırken gelecek sezon için de kolları sıvadı. Sözleşmeleri bitecek olan Kılınç ve N’Sakala için şimdiden adımlar atıldı.

Emre& N’Sakala’da işlem tamam
devre arasında çalışmalarını sürdürürken sezon sonu için de kolları sıvadı. 'un orta sahası Kılınç ve Alanyalı N'Sakala ile önemli ilerlemeler sağlandığı ortaya çıktı. Son iki sezon içerisinde büyük çıkış yakalayan Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



EMRE SEZON SONUNU BEKLİYOR
Emre'nin hiçbir kulüple görüşmediği ve sezon sonu Beşiktaş'a yakın olduğu öğrenildi.



Alanyasporlu N'Sakala'yla da sezon sonu için prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEmre& N’Sakala’da işlem tamam! Beşiktaş sezon sonu için 2 yıldızla el sıkıştı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri