Aslan'da Murillo'da sıcak bir gelişme yaşanıyor. Tuttomercato'da yer alan habere göre, İspanya La Liga'yı tanıdığı için Celta Vigo'da oynamak isteyen Murillo'nun Galatasaray'ı tercih etmediği ve Celta'da forma giyeceği öne sürüldü.
Murillo'dan gelen haberin Fatih Terim'i üzdüğü gelen bilgiler arasında.
Murillo'dan gelen haberin Fatih Terim'i üzdüğü gelen bilgiler arasında.
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