Albayrak Henry’i ziyaret etti

G.Saray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak sıtma nedeniyle 6 hafta forma giyemeyeceği bildirilen Henry Onyekuru'yu hastanede ziyaret etti. Albayrak Nijeryalı yıldıza moral verdi. G.Saray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak sıtma nedeniyle 6 hafta forma giyemeyeceği bildirilen Henry Onyekuru'yu hastanede ziyaret etti. Albayrak Nijeryalı yıldıza moral verdi.
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