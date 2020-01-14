A.Efes&Fenerbahçe Avrupa sahnesinde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Erkek Basketbol ekiplerimiz Avrupa'da bugün zorlu karşılaşmalara çıkacak. Program şu şekilde: Euroleague: 20.30 Anadolu Efes-Olimpia Milano, 20.45 Fenerbahçe-Asvel Villeurbanne. FİBA Şampiyonlar Ligi: 20.00 Beşiktaş-Enel Birindisi, 20.30 AEKTeksüt Bandırma.
SİVASSPOR YASİN ÖZTEKİN İLE SÖZLEŞME İMZALADI
Mutlu son... Sivasspor, Göztepe'den ayrılan Yasin Öztekin ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Yasin Öztekin ile Başkan vekilimiz Erdal Sarılar'ın ofisinde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı" dedi.
ÖZGEN VE ERAYDIN'A ZORLU RAKİPLER ÇIKTI
2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar elemelerinde Türkiye'yi, Pemra Özgen ve Başak Eraydın temsil edecek. Pemra, ilk turda klasmanın 114. basamağındaki İspanyol Aliona Bolsova ile karşılaşırken Başak da ABD'li Lepchenko'ya rakip olacak.
CURLİNGTE FARK ATTIK
Kadınlar Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemeleri ilk maçında Avustralya'yı 13-5 yendi. Finlandiya'daki şampiyonada bugün G.Kore ve Meksika ile karşılaşacağız.
EL KABİR İLE YOLLAR AYRILDI
Çaykur Rizepor'da sözleşmesi dondurulan El Kabir ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
DOĞUCAN KASIMPAŞA'DA
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hollanda'nın Excelsior takımında forma giyen Doğucan Haspolat'ı transfer etti. Orta sahada oynayan 19 yaşındaki oyuncu 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
PEKTEMEK ALANYA'DA
Alanyaspor Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'i transfer etti. Pektemek, bugüne kadar 358 maçta oynadı ve 86 gol kaydetti.
SİVASSPOR YASİN ÖZTEKİN İLE SÖZLEŞME İMZALADI
Mutlu son... Sivasspor, Göztepe'den ayrılan Yasin Öztekin ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Yasin Öztekin ile Başkan vekilimiz Erdal Sarılar'ın ofisinde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı" dedi.
ÖZGEN VE ERAYDIN'A ZORLU RAKİPLER ÇIKTI
2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar elemelerinde Türkiye'yi, Pemra Özgen ve Başak Eraydın temsil edecek. Pemra, ilk turda klasmanın 114. basamağındaki İspanyol Aliona Bolsova ile karşılaşırken Başak da ABD'li Lepchenko'ya rakip olacak.
CURLİNGTE FARK ATTIK
Kadınlar Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemeleri ilk maçında Avustralya'yı 13-5 yendi. Finlandiya'daki şampiyonada bugün G.Kore ve Meksika ile karşılaşacağız.
EL KABİR İLE YOLLAR AYRILDI
Çaykur Rizepor'da sözleşmesi dondurulan El Kabir ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
DOĞUCAN KASIMPAŞA'DA
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hollanda'nın Excelsior takımında forma giyen Doğucan Haspolat'ı transfer etti. Orta sahada oynayan 19 yaşındaki oyuncu 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
PEKTEMEK ALANYA'DA
Alanyaspor Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'i transfer etti. Pektemek, bugüne kadar 358 maçta oynadı ve 86 gol kaydetti.
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