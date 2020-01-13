Zimbabweli 41 çocuğa Trabzon forması... Trabzonspor yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, Zimbabwe'deki 41 çocuğa Trabzonspor forması hediye etti. Fotoğraflar büyük beğeni topladı. Trabzonspor yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, Zimbabwe'deki 41 çocuğa Trabzonspor forması hediye etti. Fotoğraflar büyük beğeni topladı.
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