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Zimbabweli 41 çocuğa Trabzon forması

Zimbabweli 41 çocuğa Trabzon forması... Trabzonspor yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, Zimbabwe'deki 41 çocuğa Trabzonspor forması hediye etti. Fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Zimbabweli 41 çocuğa Trabzon forması
Trabzonspor yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, Zimbabwe'deki 41 çocuğa Trabzonspor forması hediye etti. Fotoğraflar büyük beğeni topladı.

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