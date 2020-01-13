G.Saray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi. Feghouli, " Daha önce de 10 puan geriden geldik, bunu tekrar yapabileceğimize inanıyorum. Kampta tüm takım olarak çalışma imkanı bulduklarını ifade eden Feghouli, "Olumlu bir süreç geçirdiğimizi söyleyebiliriz" dedi.
- Spor
- 13.01.2020
- Gazete
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