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: Yine şampiyon olacağız

'ın futbolcusu , “Geçen sezon 10 puan geriden gelip ipi göğüsledik. Bu sezon yine şampiyon olacağız” açıklamasında bulundu.

Yine şampiyon olacağız
G.Saray'ın futbolcusu , daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi. Feghouli, " Daha önce de 10 puan geriden geldik, bunu tekrar yapabileceğimize inanıyorum. Kampta tüm takım olarak çalışma imkanı bulduklarını ifade eden Feghouli, "Olumlu bir süreç geçirdiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

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