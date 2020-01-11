Fenerbahçe sol bek transferinde son aşamaya geldi. Rodriguez ile alaşma sağlayan Sarı-Lacivertli kurmaylar Milan kulübü ile küçük prüzleri bugün halletmesi bekleniyor. 1.5 yıllığına kiralanması beklenen İsviçreli oyuncunun her an İstanbul'a davet edilebileceği öğrenildi. Rodriguez halen İsviçre Milli Takımı'nın direkt oyuncusu.
- Spor
- 11.01.2020
- Gazete
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