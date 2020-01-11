Fenerbahçe Rodriguez transferinde son aşamaya geldi Fenerbahçe’nin imza için Milan ile olan küçük pürüzleri bugün gidermesi bekleniyor. Rodriguez her an İstanbul’a çağrılabilir. Rodriguez halen İsviçre Milli Takımı'nın direkt oyuncusu.

Fenerbahçe sol bek transferinde son aşamaya geldi. Rodriguez ile alaşma sağlayan Sarı-Lacivertli kurmaylar Milan kulübü ile küçük prüzleri bugün halletmesi bekleniyor. 1.5 yıllığına kiralanması beklenen İsviçreli oyuncunun her an İstanbul'a davet edilebileceği öğrenildi. Rodriguez halen İsviçre Milli Takımı'nın direkt oyuncusu. TÜM MANŞETLER