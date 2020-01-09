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Vedası an meselesi! 'da dönemi sona eriyor

eski takımı Ajax ile her konuda anlaşma sağladı. Hloanl da basını, yıldız futbolcunun çok kısa süre içinde 5 aylık kiralık sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu.

Vedası an meselesi
Galatasaray'da Ryan Babel dönemi sona eriyor... Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan tecrübeli yıldız eski takımı Ajax'a geri dönüyor... Hollanda basını, Babel'in Ajax ile her konuda anlaştığını ve artık transferin resmiyete dökülmeyi beklediğini yazdı.

Babel'in satın alma opsiyonuyla 5 aylığına kiralanacağı, Ajax'ın satın alma opsiyonuna da sahip olacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun bugün sağlık kontrolü için Amsterdam'a gitmesi bekleniyor.



5 AYDA 3.2 MİLYON EURO!
Sezon başında G.Saray'a gelirken 2 milyon Euro imza parası alan Ryan Babel 2.5 milyon Euro'luk garanti ücretinin de yarısını cebine indirdi.

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