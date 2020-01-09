EURO

'dadönemi sona eriyor...tarafından gözden çıkarılan tecrübeli yıldız eski takımı'a geri dönüyor...basını,'inile her konuda anlaştığını ve artık transferin resmiyete dökülmeyi beklediğini yazdı.'in satın alma opsiyonuyla 5 aylığına kiralanacağı,'ın satın alma opsiyonuna da sahip olacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun bugün sağlık kontrolü için'a gitmesi bekleniyor.başında'a gelirkenimza parası alan'luk garanti ücretinin de yarısını cebine indirdi.