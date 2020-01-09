Manipüle ediliyor!

F.Bahçe, internet sitesinden açıklama yayınladı ve harcama limitleriyle ilgili bilgilerin dışarı sızdırıldığını açıkladı. Sarı Lacivertliler, bu yöndeki davranışları ise 'manidar' olarak nitelendirdi. Sarı-Lacivertli kulüp, Bankalar Birliği anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için çalıştıklarını belirtti.
- Spor
- 09.01.2020
- Gazete
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