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Manipüle ediliyor!

F.Bahçe, internet sitesinden açıklama yayınladı ve harcama limitleriyle ilgili bilgilerin dışarı sızdırıldığını açıkladı. , bu yöndeki davranışları ise 'manidar' olarak nitelendirdi. Sarı-Lacivertli kulüp, Bankalar Birliği anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için çalıştıklarını belirtti.

Manipüle ediliyor!
F.Bahçe, internet sitesinden açıklama yayınladı ve harcama limitleriyle ilgili bilgilerin dışarı sızdırıldığını açıkladı. , bu yöndeki davranışları ise 'manidar' olarak nitelendirdi. Sarı-Lacivertli kulüp, Bankalar Birliği anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için çalıştıklarını belirtti.

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