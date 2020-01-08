Yeni adresi İngiltere Yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin yeni adresi İngiltere oluyor... Ada basını, Everton'ın hem Fransız yıldız hem de Roma kulübüyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığını yazdı. Eğer Nzonzi kesin olarak Everton ile anlaşırsa, Galatasaray hemen sözleşmesini feshedecek.

Yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin yeni adresi İngiltere oluyor... Ada basını, Everton'ın hem Fransız yıldız hem de Roma kulübüyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığını yazdı. Eğer Nzonzi kesin olarak Everton ile anlaşırsa, Galatasaray hemen sözleşmesini feshedecek. TÜM MANŞETLER