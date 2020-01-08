Bugünkü
Takvim

Yeni adresi İngiltere

Yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin yeni adresi İngiltere oluyor... Ada basını, Everton'ın hem Fransız yıldız hem de Roma kulübüyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığını yazdı. Eğer Nzonzi kesin olarak Everton ile anlaşırsa, Galatasaray hemen sözleşmesini feshedecek.

Yeni adresi İngiltere
Yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin yeni adresi İngiltere oluyor... Ada basını, Everton'ın hem Fransız yıldız hem de Roma kulübüyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığını yazdı. Eğer Nzonzi kesin olarak Everton ile anlaşırsa, Galatasaray hemen sözleşmesini feshedecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYeni adresi İngiltere
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri