Beşiktaş 2. yarı hazırlıklarına Antalya Belek kampında devam ediyor. Sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla günü tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da teknik patron Abdullah Avcı'nın tempoyu arttırdığı görüldü.
- Spor
- 08.01.2020
- Gazete
Belek kampında tempo artıyor
Beşiktaş 2. yarı hazırlıklarına Antalya Belek kampında devam ediyor. Sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla günü tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da teknik patron Abdullah Avcı'nın tempoyu arttırdığı görüldü.
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