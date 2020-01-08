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Belek kampında tempo artıyor

2. yarı hazırlıklarına Belek kampında devam ediyor. Sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla günü tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da teknik patron 'nın tempoyu arttırdığı görüldü.

Belek kampında tempo artıyor
Beşiktaş 2. yarı hazırlıklarına Belek kampında devam ediyor. Sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla günü tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da teknik patron 'nın tempoyu arttırdığı görüldü.

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