Yeni transfer Emre Akbaba!

Uzun süren sakatlığı sonrasında yeniden takıma dönen ve lisansı çıkartılan Emre Akbaba, idmanlardaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girdi. Belhanda ve Feghouli'nin formsuzluğunda formaya göz diken Emre'nin performansı taraftarı da mutlu ediyor. Taraftarlar onun için, "Emre yeni transferimiz" diyor.
- Spor
- 07.01.2020
- Gazete
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