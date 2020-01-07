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Yeni Akbaba!

Uzun süren sakatlığı sonrasında yeniden takıma dönen ve lisansı çıkartılan Akbaba, idmanlardaki performansıyla 'in gözüne girdi. ve Feghouli'nin formsuzluğunda formaya göz diken Emre'nin performansı taraftarı da mutlu ediyor.

Yeni transfer Emre Akbaba!
Uzun süren sakatlığı sonrasında yeniden takıma dönen ve lisansı çıkartılan Akbaba, idmanlardaki performansıyla 'in gözüne girdi. ve Feghouli'nin formsuzluğunda formaya göz diken Emre'nin performansı taraftarı da mutlu ediyor. Taraftarlar onun için, "Emre yeni imiz" diyor.

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