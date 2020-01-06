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’le ilk antrenman

ligin için hazırlıklarına dün Belek'te yaptığı idmanla başladı. de olarak Bordo- Mavililer'le ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor'da Sosa ve Novak harici tüm oyunlar dünkü idmanda yer aldı.

Hüseyin Çimşir’le ilk antrenman
Trabzonspor ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına dün Belek'te yaptığı idmanla başladı. de olarak Bordo- Mavililer'le ilk antrenmanına çıktı. 'da Sosa ve Novak harici tüm oyunlar dünkü idmanda yer aldı.

ANTALYA'YA 36 FUTBOLCUYLA
Trabzonspor'un Antalya kampı dün başladı. kampa 36 oyuncu getirdi. Ndiaye de kadroda.

Hüseyin Çimşir, ilk idmanı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

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