Hüseyin Çimşir’le ilk antrenman

Trabzonspor ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına dün Antalya Belek'te yaptığı idmanla başladı. Hüseyin Çimşir de teknik direktör olarak Bordo- Mavililer'le ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor'da Sosa ve Novak harici tüm oyunlar dünkü idmanda yer aldı.
ANTALYA'YA 36 FUTBOLCUYLA
Trabzonspor'un Antalya kampı dün başladı. Bordo-Mavililer kampa 36 oyuncu getirdi. Ndiaye de kadroda.
Hüseyin Çimşir, ilk idmanı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.
ANTALYA'YA 36 FUTBOLCUYLA
Trabzonspor'un Antalya kampı dün başladı. Bordo-Mavililer kampa 36 oyuncu getirdi. Ndiaye de kadroda.
Hüseyin Çimşir, ilk idmanı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.
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