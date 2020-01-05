Vedat Muric yüzde 50 zamlandı! Fener’in Kosovalı yıldızı ilk yarıdaki performansıyla değerine değer kattı. Eylül ayında transfermarkt'taki piyasa değeri 8 milyon Euro onla Vedat Muric'in ligin ilk yarısında gösterdiği performans sonrası değeri 12 milyon Euro olarak güncellendi

F enerbahçe'nin en karlı transferinin Vedat Muric olduğu tescillendi. Eylül ayında transfermarkt'taki piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Vedat Muric 12 milyon Euro ile güncellendi. Ancak bu parayı veren çıksa bile Fenerbahçe'nin Vedat'ı satmaya niyeti yok. Birçok otorite 12 milyon Euro'nun bile Vedat'ın şimdiki değerini yansıtmadığını rakamın 18 milyon civarında olması gerektiğini belirtiyor.