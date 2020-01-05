Vedat Muric yüzde 50 zamlandı!

Fenerbahçe'nin en karlı transferinin Vedat Muric olduğu tescillendi. Eylül ayında transfermarkt'taki piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Vedat Muric 12 milyon Euro ile güncellendi. Ancak bu parayı veren çıksa bile Fenerbahçe'nin Vedat'ı satmaya niyeti yok. Birçok otorite 12 milyon Euro'nun bile Vedat'ın şimdiki değerini yansıtmadığını rakamın 18 milyon civarında olması gerektiğini belirtiyor.
- Spor
- 05.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.