Bugünkü
Takvim

Jailson’a vetosu

’nın teklif yaptığı Jailson için Yanal, "Jailson takım için çok önemli bir futbolcu. Ona ihtiyacım var. Takımın jokeri. Takımdan ayrılırsa 1 değil en az 2 pozisyonda rotasyon hakkım sınırlanmış olur. Takımda kalmalı" dedi.

Jailson’a Yanal vetosu
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanırken Sarı lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Jailson için Fransız ekibi 'nın harekete geçtiği öne sürülmüştü.

MARSILYA TEKLİFE HAZIR
Fransız kulübü teklif yapmaya hazırlanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü 'dan Comolli ve yönetime görüş bildirdiği iddia edildi.

YANAL: TAKIMDA KALMALI
Yanal'ın "Jailson takım için çok önemli bir futbolcu. Ona ihtiyacım var. Takımın jokeri. Takımdran ayrılırsa 1 değil en az 2 pozisyonda rotasyon hakkım sınırlanmış olur. Takımda kalmalı" dediği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriJailson’a Ersun Yanal vetosu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri