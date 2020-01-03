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'dan Ndiaye'den sonra ikinci bomba! de bitiyor...

Bulgar ofansif orta saha oyuncusu Todor 'i satın almak opsiyonuyla kiralamak istiyor. Botev Plovdiv kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun satın alma opsiyonu ile altı aylığına kiralanacağı öğrenildi.

Nedelev de bitiyor
Transfer sezonu henüz resmi olarak açılmasa da bombaları bir bir patlatıyor... Karadeniz Fırtınası, Senegalli yıldız Badou Ndiaye'den sonra 2. transferini de bitirmek üzere... Trabzonspor Bulgar ofansif orta saha oyuncusu Todor 'i satın almak opsiyonuyla kiralamak istiyor. Botev Plovdiv kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun satın alma opsiyonu ile altı aylığına kiralanacağı öğrenildi. Kiralama ücreti olarak düşük bir ücret ödenecek.

Nedelev bu sezon ligde 18 maçta forma giydi. 7 gol atıp 3 de asist yaptı.



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