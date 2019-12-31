Şans bulamayan Rami sonunda pes etti!

Adil Rami, devre arası transfer döneminde Sarı-Lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor. Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Adil Rami, takımdan ayrılmak istiyor. Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre sürekli yedek kalan Rami'nin bir an önce ülkesine dönmek istediği belirtildi.
LİGDE SADECE 1 MAÇTA OYNADI
Adil Rami A.Gücü maçında 11'de başlamış ama 2. yarıda oyundan çıkmıştı.
LİGDE SADECE 1 MAÇTA OYNADI
Adil Rami A.Gücü maçında 11'de başlamış ama 2. yarıda oyundan çıkmıştı.
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