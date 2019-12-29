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Fener’den ’ye çağrı

F.Bahçe, Beşiktaş maçının hakemleri için ortaya atılan iddialara karşı TFF ve 'den açıklama gelmemesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bu iddiaların yalanlanmaması düşündürcüdür. Sezonun ilk yarısında bir maç hariç takımımızın kazandığı maçların hakemleri bir sonraki hafta görev alamamış, kaybettiğimiz tüm maçlarımızın hakemleri ise ertesi hafta maçlara atanmışlardır" denildi.

Fener’den MHK’ye çağrı
F.Bahçe, Beşiktaş maçının hakemleri için ortaya atılan iddialara karşı TFF ve 'den açıklama gelmemesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bu iddiaların yalanlanmaması düşündürcüdür. Sezonun ilk yarısında bir maç hariç takımımızın kazandığı maçların hakemleri bir sonraki hafta görev alamamış, kaybettiğimiz tüm maçlarımızın hakemleri ise ertesi hafta maçlara atanmışlardır" denildi.

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