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’de büyük kavga! Ara dönemi öncesi Yanal ile arasına kara kedi girdi

de tek yetkili . ise bu yetkinin peşinde. Comolli stoper mevkisi için Romalı Juan Jesus ismini ön plana atarken, Yanal, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalısı Welinton'u istiyor....

F.Bahçe’de büyük kavga
Ocak ayındaki ara döneminde kadrosunu füçlendirmek ve daha alternatifli bir takım kurmanın peşinde olan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal arasında yetki tartışması yaşanıyor.



RAMI, ZAJC VE ZANKA ÖRNEĞİ
ERSUN Yanal transfer görüşmelerini Comolli yapsa da kendi istediği oyuncuların transfer edilmesini talep ediyor. Yanal, Comolli'nin aldığı Rami, Zajc ve Zanka'dan verim alamadığından şikayetçi.



Son olarak Comolli stoper mevkisi için Romalı Juan Jesus ismini ön plana atarken, Yanal, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalısı Welinton'u istiyor. Başkan Ali Koç'un kriz büyümeden olaya dahil olması bekleniyor.



ocak ayındaki ara transfer döneminde sol bek, stoper ve forvet olmak üzere 3 oyuncu almayı planlıyor.

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