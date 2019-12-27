Gustavo için sorun yok

NABIL

DIRAR

enerbahçe'de

erbide

sezonu kapattı,cezalı,veise formsuz.deplasmanındaile birlikte stoperde görev yapacak olanile yaptığı görüşmede hocasının yüreğine su serpti.oyuncu, "Daha önce defalarca stoperde görev yaptım. Sol bek de oynadım. Sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum" dedi.başındabüyük umutlarla alınanhocasıde forma vermeyecek.stoper,güvenvermiyor.zorludeplasmanında sol bekte kimin oynayacağı yine herkesin merakı oldu.yetişse bile idman eksiği olacağı belirtildi.derbide olduğu gibi yine sol beke geçecek.metre koşan"Bu başlangıç.yıloynamadım.geçtiğimiz maçlarvar" dedi.