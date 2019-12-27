Gustavo için sorun yok

Sadık sezonu kapattı, Serdar cezalı, Rami ve Zanka ise formsuz. Rize deplasmanında Jailson ile birlikte stoperde görev yapacak olan Gustavo, Yanal ile yaptığı görüşmede hocasının yüreğine su serpti.
YANAL RAHATLADI
Brezilyalı oyuncu, "Daha önce defalarca stoperde görev yaptım. Sol bek de oynadım. Sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum" dedi.
ADİL RAMİ HALA GÜVEN VERMİYOR
Sezon başında büyük umutlarla alınan Adil Rami'ye hocası Yanal Rize'de de forma vermeyecek. Fransız stoper, Yanal'a güven vermiyor.
NABIL DIRAR YİNE SOLA GEÇECEK
Fenerbahçe'de zorlu Rize deplasmanında sol bekte kimin oynayacağı yine herkesin merakı oldu. Hasan Ali'nin yetişse bile idman eksiği olacağı belirtildi. Dirar derbide olduğu gibi yine sol beke geçecek.
TOLGA: BU DAHA BAŞLANGIÇ
Derbide 12 bin 120 metre koşan Tolga Ciğerci, "Bu başlangıç. 1 yıl oynamadım. 14 bini geçtiğimiz maçlar var" dedi.
YANAL RAHATLADI
Brezilyalı oyuncu, "Daha önce defalarca stoperde görev yaptım. Sol bek de oynadım. Sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum" dedi.
ADİL RAMİ HALA GÜVEN VERMİYOR
Sezon başında büyük umutlarla alınan Adil Rami'ye hocası Yanal Rize'de de forma vermeyecek. Fransız stoper, Yanal'a güven vermiyor.
NABIL DIRAR YİNE SOLA GEÇECEK
Fenerbahçe'de zorlu Rize deplasmanında sol bekte kimin oynayacağı yine herkesin merakı oldu. Hasan Ali'nin yetişse bile idman eksiği olacağı belirtildi. Dirar derbide olduğu gibi yine sol beke geçecek.
TOLGA: BU DAHA BAŞLANGIÇ
Derbide 12 bin 120 metre koşan Tolga Ciğerci, "Bu başlangıç. 1 yıl oynamadım. 14 bini geçtiğimiz maçlar var" dedi.
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