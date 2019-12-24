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Stimac gitti Thomas geldi

Bu sezon potada sıkıntılı günler yaşayan 'de kritik bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler 3 aylığına sözleşme imzaladığı Sırp pivot ile yollarını ayırırken yerine geçtiğimiz sezon Khimki forması giyen etti. 2.06'lık atletik 'li pivot ve power forvet mevkilerinde oynayabiliyor.

Stimac gitti Thomas geldi
Bu sezon potada sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe'de kritik bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler 3 aylığına sözleşme imzaladığı Sırp pivot Vladimir Stimac ile yollarını ayırırken yerine geçtiğimiz sezon Khimki forması giyen Malcolm Thomas'ı etti. 2.06'lık atletik ABD'li pivot ve power forvet mevkilerinde oynayabiliyor.

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