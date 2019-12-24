Stimac gitti Thomas geldi

Bu sezon potada sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe'de kritik bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler 3 aylığına sözleşme imzaladığı Sırp pivot Vladimir Stimac ile yollarını ayırırken yerine geçtiğimiz sezon Khimki forması giyen Malcolm Thomas'ı transfer etti. 2.06'lık atletik ABD'li pivot ve power forvet mevkilerinde oynayabiliyor.
- Spor
- 24.12.2019
- Gazete
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