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Sivasspor 1 puanı 90+6’da kurtardı

Ligde 7 maçtır kazanan Sivas, Gençlerbirliği önünde 90+6’da beraberliği yakaladı. Stancu ve Ayite’nin gollerine konuk ekip Kone ve Yatabare ile karşılık verdi.

Sivasspor 1 puanı 90+6’da kurtardı
Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi... Ligde lider durumda bulunan ve en yakın rakibine 6 puan fark atan Yiğido, Ankara deplasmanında G.Birliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk yarısını Sivasspor Kone'nin 24. dakikadaki golüyle önde tamamladı. YATABARE ATTI
Maçın 2. yarısının 56. dakikasında Stancu ve 58'de de Ayite'nin golleriyle 2-1 öne geçen G.Birliği 90+6'da Yatabare'nin golüne engel olamayınca maç 2-2 berabere bitti.

YİĞİDO LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ
Sivas deplasmanda G.Birliği ile 2-2 berabere kalarak hem yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı hem de ilk devreyi bitime bir hafta kala lider bitirmeyi garantiledi.

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