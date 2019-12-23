Sivasspor 1 puanı 90+6’da kurtardı

Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi... Ligde lider durumda bulunan ve en yakın rakibine 6 puan fark atan Yiğido, Ankara deplasmanında G.Birliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk yarısını Sivasspor Kone'nin 24. dakikadaki golüyle önde tamamladı. YATABARE ATTI
Maçın 2. yarısının 56. dakikasında Stancu ve 58'de de Ayite'nin golleriyle 2-1 öne geçen G.Birliği 90+6'da Yatabare'nin golüne engel olamayınca maç 2-2 berabere bitti.
YİĞİDO LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ
Sivas deplasmanda G.Birliği ile 2-2 berabere kalarak hem yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı hem de ilk devreyi bitime bir hafta kala lider bitirmeyi garantiledi.
Maçın 2. yarısının 56. dakikasında Stancu ve 58'de de Ayite'nin golleriyle 2-1 öne geçen G.Birliği 90+6'da Yatabare'nin golüne engel olamayınca maç 2-2 berabere bitti.
YİĞİDO LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ
Sivas deplasmanda G.Birliği ile 2-2 berabere kalarak hem yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı hem de ilk devreyi bitime bir hafta kala lider bitirmeyi garantiledi.
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