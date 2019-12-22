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Lider Sivas 3 puan peşinde

Süper Lig'de lider olan Sivasspor, G.Birliği ile deplasmanda saat 14.00'te karşılaşacak. Sivas en az 1 puan alırsa ilk yarı liderliğini garantilecek. Diğer maçta 16.30'da Kayseri-B.Şehir ile karşılaşacak.

Lider Sivas 3 puan peşinde
Süper Lig'de lider olan Sivasspor, G.Birliği ile deplasmanda saat 14.00'te karşılaşacak. Sivas en az 1 puan alırsa ilk yarı liderliğini garantilecek. Diğer maçta 16.30'da Kayseri-B.Şehir ile karşılaşacak.

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