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Konya’ya doğru

'ta bi türlü istenilen perforumansı sergileyemeyen 'u 'un istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında Konyaspor ile pazarlıklarına başlayacak.

Tyler Boyd Konya’ya doğru
Beşiktaş'ta bi türlü istenilen perforumansı sergileyemeyen Tyler Boyd'u 'un istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında Konyaspor ile pazarlıklarına başlayacak.

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