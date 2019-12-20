Tyler Boyd Konya’ya doğru

Beşiktaş'ta bi türlü istenilen perforumansı sergileyemeyen Tyler Boyd'u Konyaspor'un istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında Konyaspor ile transfer pazarlıklarına başlayacak. Beşiktaş'ta bi türlü istenilen perforumansı sergileyemeyen Tyler Boyd'u Konyaspor'un istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında Konyaspor ile transfer pazarlıklarına başlayacak.
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