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'de büyük umutlarla edilen beklentilerin altında kaldı

'de büyük umutlarla edilen , ligdeki 15 maçın 10’unda görev aldı. Sadece 1 gol attı. 5 hafta sakat olduğu için oynamadı. Tedavi sürecinde ’da nargile içip, kumar oynadı. Fenerbahçe’ye hayal kırıklığı yaşattı...

Neredesin Kruse
Pazar günü oynanan zorlu Sivas deplasmanından 3-1 yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de moraller dibe vururken, bazı futbolcuların performansı da sorgulanmaya başlandı.



BEKLENTİLER BÜYÜKTÜ
Vedat Muric ile birlikte en önmeli hücum silahı olarak edilen ve hazırlık maçlarında göz doldurmayı başaran Max Kruse, haftalar ilerledikçe büyük bir düşüş yaşadı.

SADECE 1 GOL ATTI
Ligde 15 maçın 10'unda oynayan Kruse, sakatlığı sebebiyle 5 hafta forma giyemedi. Alman oyuncu bu 10 maçta sadece 1 gol attı. Kruse'nin tek elle tutulur istatistiği ise yaptığı 5 asist oldu.



NARGİLE VE KUMAR...
31 yaşındaki oyuncu sakatlık sürecinde tedavi için gittiği 'da nargile içerken ve kumar oynarken objektiflere takıldı. 'ye maliyeti yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulan Kruse, bir türlü taraftarın kendisinden beklediği performansı sahaya yansıtamadı.



YANAL ONU MU İŞARET ETTİ?
yenilgisi sonrası, "Oyuncular tepki vermiyor" diyen Yanal'ın Kruse ile birlikte Zanka'yı hedef aldığı iddia edildi.

EMRE AKDENİZ

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