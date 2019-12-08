Hatayspor yerini sağlamlaştırdı

TFF 1.Ligi'nde lider Hatayspor konuk ettiği Boluspor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Evsahibi takımın gollerini Mesut ve Hamza Gür (2) attı. Diğer sonuçlar: K.Gümrük-Balıkesir: 0-0, Akhisar-İstanbulspor: 4-3.
BAŞKENT AKADEMİ HACETTEPE'Yİ YIKTI
TFF 2. Lig'de Ankara derbisinde Başkent Akademi, Hacettepe'yi 3-0'la geçti. Başkent Akademi'nin gollerini Ömer (2) ve Ahmet attı.
2 VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
2.LİG BEYAZ GRUP: Başkent Akademi-Hacettepe: 3-0, 3.LİG 1. GRUP: Silivrispor-Bucaspor: 1-1, 2.GRUP: HEASK-Altındağ Bld.: 0-0, Modafen-Bayrampaşa: 0-0, Muğlaspor- Batman Petrol: 2-3.
TFF'DEN LİSANS AÇIKLAMASI
Beşiktaş Başkanı A.Nur Çebi'nin "Transfer için TFF'den lisans alamıyoruz" ifadeleri üzerine TFF'den "Lisanslama ile ilgili netleşmiş bir şey" yok açıklaması geldi.
ASLAN FARKA KOŞTU
ING Basketbol Ligi'nde G.Saray, Teksüt Bandırma'yı 91-70 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep- Sigortam.Net İTÜ: 96-94, Darüşşafaka- Beşiktaş: 78-59, Tofaş-Karşıyaka: 94-88.
DAKAR RALLİSİ HEYECANI
DAKAR Rallisi'nin 42.'si 5 Ocak 2020'de start alacak. Red Bull sporcusu Laia Sanz motosiklet kategorisinde 10 sene üst üste yarışı tamamlamak istiyor.
GÖZTEPE 3 ATTI 3 ALDI
Göztepe deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. İzmir ekibine karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Serdar Gürler (2) ve Halil Akbunar kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü İlhan'dan geldi.
BAŞKENT AKADEMİ HACETTEPE'Yİ YIKTI
TFF 2. Lig'de Ankara derbisinde Başkent Akademi, Hacettepe'yi 3-0'la geçti. Başkent Akademi'nin gollerini Ömer (2) ve Ahmet attı.
2 VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
2.LİG BEYAZ GRUP: Başkent Akademi-Hacettepe: 3-0, 3.LİG 1. GRUP: Silivrispor-Bucaspor: 1-1, 2.GRUP: HEASK-Altındağ Bld.: 0-0, Modafen-Bayrampaşa: 0-0, Muğlaspor- Batman Petrol: 2-3.
TFF'DEN LİSANS AÇIKLAMASI
Beşiktaş Başkanı A.Nur Çebi'nin "Transfer için TFF'den lisans alamıyoruz" ifadeleri üzerine TFF'den "Lisanslama ile ilgili netleşmiş bir şey" yok açıklaması geldi.
ASLAN FARKA KOŞTU
ING Basketbol Ligi'nde G.Saray, Teksüt Bandırma'yı 91-70 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep- Sigortam.Net İTÜ: 96-94, Darüşşafaka- Beşiktaş: 78-59, Tofaş-Karşıyaka: 94-88.
DAKAR RALLİSİ HEYECANI
DAKAR Rallisi'nin 42.'si 5 Ocak 2020'de start alacak. Red Bull sporcusu Laia Sanz motosiklet kategorisinde 10 sene üst üste yarışı tamamlamak istiyor.
GÖZTEPE 3 ATTI 3 ALDI
Göztepe deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. İzmir ekibine karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Serdar Gürler (2) ve Halil Akbunar kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü İlhan'dan geldi.
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