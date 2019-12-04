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'nda 'ın kupa maratonu başlıyor! Aslan’ın rakibi Tuzla

'nın son şampiyonu kupa maratonuna başlıyor... Sarı-Kırmızılılar 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzla'yı TT Stadı'nda konuk edecek. 20.45'te başlayacak olan maçı A Spor canlı yayınlayacak.

Aslan’ın rakibi Tuzla
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray kupa maratonuna başlıyor... Sarı-Kırmızılılar 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzla'yı TT Stadı'nda konuk edecek. 20.45'te başlayacak olan maçı A Spor canlı yayınlayacak.



FORVETTE SIRA ERENCAN'DA!
Terim sakatlıklar sonrası elde kalan tek forvet olan Adem'i bu akşam riske etmeyecek. Tuzla önünde 18 yaşındaki Erencan 11'de olacak.



TAYLAN ANTALYALI İLK KEZ 11'DE
Sezon başında Erzurum'dan alınan Taylan Antalyalı bu akşam bir ilki yaşayacak... Genç yıldız formasıyla ilk kez 11'de oynama şansını elde edecek.

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