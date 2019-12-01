Fenerbahçe deplasmanda yine kayıp… Sarı- Lacivertliler 13. hafta maçında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. 7'de Castro ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 40'ta Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayla skoru dengeledi.
ALTAY KURTARDI, VAR İPTAL ETTİ
Alpaslan'ın 55'te kullandığı penaltıyı kaleci Altay kurtardı. Devamında F.Bahçe, Moses'la golü buldu ancak Altay'ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrar edildi.
RODRIGUES SKORU EŞİTLEDİ
F.Bahçe'nin golü iptal olurken, Göztepe tekrar atışında Alpaslan'la 2-1 öne geçti. Kanarya, 68'de Vedat Muriç'in asistinde Garry Rodrigues'le 2-2'lik eşitliği yakaladı.
OZAN DİREĞİ GEÇEMEDİ...
Ozan Tufan'ın 88'de kafa ile kaleye yolladığı şut direğe takıldı. Gustavo 90+1'de çift sarıdan atıldı. Göztepe'de Deniz 90+2'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
GUSTAVO KIZARDI!
Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Dirar da sarı kart cezalısı oldu. İki yıldız G.Birliği maçında oynamayacak.
Son 3 deplasman maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal eleştiri oklarının hedefinde.
ALTAY KURTARDI, VAR İPTAL ETTİ
Alpaslan'ın 55'te kullandığı penaltıyı kaleci Altay kurtardı. Devamında F.Bahçe, Moses'la golü buldu ancak Altay'ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrar edildi.
RODRIGUES SKORU EŞİTLEDİ
F.Bahçe'nin golü iptal olurken, Göztepe tekrar atışında Alpaslan'la 2-1 öne geçti. Kanarya, 68'de Vedat Muriç'in asistinde Garry Rodrigues'le 2-2'lik eşitliği yakaladı.
OZAN DİREĞİ GEÇEMEDİ...
Ozan Tufan'ın 88'de kafa ile kaleye yolladığı şut direğe takıldı. Gustavo 90+1'de çift sarıdan atıldı. Göztepe'de Deniz 90+2'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
GUSTAVO KIZARDI!
Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Dirar da sarı kart cezalısı oldu. İki yıldız G.Birliği maçında oynamayacak.
Son 3 deplasman maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal eleştiri oklarının hedefinde.
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