Göztepe ile Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. 4 gollü karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Süper Lig'de Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan Luiz Gustavo'nun yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kruse'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

7. dakikada Göztepe öne geçti. Savunma oyuncularından seken topla ceza alanı dışında buluşan Castro'nun şutunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak kaleci Altay'a rağmen ağlarla buluştu: 1-0.





12. dakikada Kruse'nin pasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada sol kanattan Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün, Alpaslan Öztürk'e rağmen yaptığı vuruşta kaleci Beto topu uzaklaştırdı.

39. dakikada sağ korner noktasına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in kaleye gönderdiği topu kaleci Altay son anda kornere çeldi.





40. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşundan sonra Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Alpaslan Öztürk'ün dokunduğu top direğin hemen yanından auta gitti.

44. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Serdar Aziz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle bitti.



54. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in ceza sahası içine çevirdiği topu Kaleci Altay kurtardı.

57. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Alpaslan'ın vuruşunu Kaleci Altay kurtardı.







58. dakikada penaltı pozisyonunda atağa hızlı çıkan Fenerbahçe'de Moses topu ağlara gönderse de top gol değeri kazanmazken, Hakem Abdülkadir Bitigen VAR incelemesi sonucu penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.

63. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunda topun başına geçen Alpaslan bu kez topu ağlarla buluşturdu. 2-1

67. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jerome'un şutu kalenin sağında az farkla auta çıktı.







68. dakikada ceza sahasına atılan topta Vedat Muriç'in pasında topla buluşan Rodrigues topu ağlarla buluşturdu. 2-2

87. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Ozan'ın kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.







90. dakikada kullanılan serbest vuruşta Vedat Muriç'in kafa vuruşu auta çıktı.

90+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Serdar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.