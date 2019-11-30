Kolarov’dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Roma’nın Sırp sol beki Alexander Kolarov’un Fenerbahçe ile ilgili sorulara “Yorum yok” cevabını vermesi olumlu bir durum olarak değerlendirildi. Sezon sonunda 2 yıllık sözleşme ihtimali hiç de az değil.

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonu döneminde kadrosuna katmak için büyük mücadele verdiği Roma'nın Sırp sol beki Kolarov, "Fenerbahçe'ye gelecek misin" sorusuna "Yorum yok" cevabını verdi. Roma ile sözleşme uzatmayan Kolarov'un bu yanıtı "Fenerbahçe için yeşil ışık yaktı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Sezon sonunda 2 yıllık sözleşme ihtimali hiç de az değil. TÜM MANŞETLER