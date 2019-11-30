Kolarov’dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonu döneminde kadrosuna katmak için büyük mücadele verdiği Roma'nın Sırp sol beki Kolarov, "Fenerbahçe'ye gelecek misin" sorusuna "Yorum yok" cevabını verdi. Roma ile sözleşme uzatmayan Kolarov'un bu yanıtı "Fenerbahçe için yeşil ışık yaktı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Sezon sonunda 2 yıllık sözleşme ihtimali hiç de az değil.
- Spor
- 30.11.2019
- Gazete
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