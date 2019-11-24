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Önce idman sonra yolculuk

Dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yapan Fenerbahçe sonrasında özel uçakla Malatya'ya gitti. Malatya'da Fenerbahçe'yi coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı.

Önce idman sonra yolculuk
Dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yapan Fenerbahçe sonrasında özel uçakla Malatya'ya gitti. Malatya'da Fenerbahçe'yi coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı.

MALATYA'DA ZORLU RANDEVU
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatya, 19.00'da F.Bahçe'yi ağırlayacak. Maçı Mete Kalkavan yönetecek. F.Bahçe'de Vedat, Kruse ve Mevlüt sakat. Isla ise cezalı.



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