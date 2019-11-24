Horoz’un 3 puan hasreti sona erdi Süper Lig'de 9 maçtır galip gelemeyen Denizlispor, Ç.Rizespor'u 2-0 yendi. Böylece Yeşil- Siyahlılar haftalar sonra kazanmayı bildi. Maçın ilk yarısında iki takımın çabası sonuç vermeyince devre 0-0 bitti. Horoz 2. devre 86'da Estupinan, 90'da da Murawski'nin penaltı golüyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 9 maçtır galip gelemeyen Denizlispor, Ç.Rizespor'u 2-0 yendi. Böylece Yeşil- Siyahlılar haftalar sonra kazanmayı bildi. Maçın ilk yarısında iki takımın çabası sonuç vermeyince devre 0-0 bitti. Horoz 2. devre 86'da Estupinan, 90'da da Murawski'nin penaltı golüyle maçtan 2-0 galip ayrıldı. TÜM MANŞETLER