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  • 22.11.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 19:32

-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu

'de 12. hafta perdesi ile arasındaki mücadeleyle açılıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Başakşehir maçı saat kaçta? Ligde son 2 maçını da kazanan Galatasaray, kötü başladığı sezonda zirve yarışına ortak oldu. Galatasaray, iç sahada çıktığı son 41 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, 'in 12. haftasında Başakşehir'i evinde konuk ediyor.



İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Emre, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Azubuike Okechukwu, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Enzo Crivelli

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında yarın (22 Kasım Cuma) sahasında ile karşılaşacak. Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı futbol takımı, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi.

Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu.

SON 2 MAÇTA NEFES ALDI
Galatasaray, Süper Lig'de son 2 haftada elde ettiği galibiyetlerle girdiği olumsuz havayı dağıttı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, kötü başladığı Süper Lig'de ise son 2 haftayı 6 puanla kapattı.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, 10. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u, 11. haftada ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'lık skorlarla yenerek zirve yarışına ortak oldu.

İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 41 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

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