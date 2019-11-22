İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Emre, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Azubuike Okechukwu, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Enzo Crivelli
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında yarın (22 Kasım Cuma) sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı futbol takımı, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi.
Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu.
SON 2 MAÇTA NEFES ALDI
Galatasaray, Süper Lig'de son 2 haftada elde ettiği galibiyetlerle girdiği olumsuz havayı dağıttı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, kötü başladığı Süper Lig'de ise son 2 haftayı 6 puanla kapattı.
Ligin 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, 10. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u, 11. haftada ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'lık skorlarla yenerek zirve yarışına ortak oldu.
İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 41 lig maçında mağlup olmadı.
Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.
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