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Karius: Sözleşme için çok erken

'ın kalecisi 2019'da katılımcı olarak yer aldı. Alman kaleci sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili olarak, "Şu an için çok erken. Sezon sonuna kadar a konsantre olacağım. Zamanı gelince masaya oturup en iyi planı tartışacağız. 'la da ilgili konuşan Karius, "Burak harika bir kaptan" ifadesini kullandı.

Sözleşme için çok erken
Kartal'ın kalecisi Karius Brands&Sports Summit 2019'da katılımcı olarak yer aldı. Alman kaleci sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili olarak, "Şu an için çok erken. Sezon sonuna kadar a konsantre olacağım. Zamanı gelince masaya oturup en iyi planı tartışacağız. 'la da ilgili konuşan Karius, "Burak harika bir kaptan" ifadesini kullandı.

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