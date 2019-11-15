Karius: Sözleşme için çok erken

Kartal'ın kalecisi Karius Brands&Sports Summit 2019'da katılımcı olarak yer aldı. Alman kaleci sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili olarak, "Şu an için çok erken. Sezon sonuna kadar futbola konsantre olacağım. Zamanı gelince masaya oturup en iyi planı tartışacağız. Burak'la da ilgili konuşan Karius, "Burak harika bir kaptan" ifadesini kullandı.
- Spor
- 15.11.2019
- Gazete
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