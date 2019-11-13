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ile Ada’da ilk buluşma! Fenerbahçe İspanyol yıldızla sıcak temasa geçti

, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile ’de ön görüşme yaptı. Ocak’ta ise ’li yıldızla anlaşma zemini aranacak.

Pedro ile Ada’da ilk buluşma

F.Bahçe yeni sezon için şimdiden start verdi... anlaşmasına takılmak istemeyen yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla şimdiden görüşmelere başladı. Sportif Direktör Comolli, Chelsea ile sezon sonunda yolları ayrılacak olan ile ilk görüşmeyi yaptı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
32 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 'de ön görüşme yapan Comolli'nin burada fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan ilk görüşmede Pedro'nun yeşil ışık yaktığı öğrenildi.



ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK
Comolli'nin Pedro ile Ocak ayında bu kez resmi görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. Bu görüşmeye İspanyol yıldızın menajeri de katılacak. Böylece anlaşma zemini aranacak.



5 SEZONDUR CHELSEA'DE
Chelsea'de 5 sezondur forma giyen Pedro daha önce de 9 sezon 'da top koşturdu. Yıldız oyuncu bu sezon 8 resmi maçta oynadı.



Takvim 1 Kasım tarihli nüshasında F.Bahçe'nin Pedro ile ilgilendiğini duyurmuştu.


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