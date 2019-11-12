Crivelli çok farklı

Başakşehir'de Enzo Crivelli fırtınası... 24 yaşındaki oyuncu, bin 260 dakika sahada kaldı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- Spor
- 12.11.2019
- Gazete
Başakşehir'de Enzo Crivelli fırtınası... 24 yaşındaki oyuncu, bin 260 dakika sahada kaldı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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