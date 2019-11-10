Sivasspor iki füzeyle zirvede

Süper Lig'de yeni lider Sivasspor... Kırmızı-Beyazlılar evinde Konyaspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıkmayı başardı.
İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi... Rakip kaleye büyük baskı kuran Sivas 80. dakikada Emre Kılınç'ın müthiş golüyle öne geçti. 9 dakika sonra bu kez Hakan Arslan sahneye çıktı ve mükemmel bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-0.
İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi... Rakip kaleye büyük baskı kuran Sivas 80. dakikada Emre Kılınç'ın müthiş golüyle öne geçti. 9 dakika sonra bu kez Hakan Arslan sahneye çıktı ve mükemmel bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-0.
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