Sivasspor iki füzeyle zirvede Yiğidolar 80’de Emre ve 89’da Hakan Arslan’ın müthiş golleriyle kazandı. Kırmızı-Beyazlılar evinde Konyaspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıkmayı başardı.

Süper Lig'de yeni lider Sivasspor... Kırmızı-Beyazlılar evinde Konyaspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıkmayı başardı.



İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi... Rakip kaleye büyük baskı kuran Sivas 80. dakikada Emre Kılınç'ın müthiş golüyle öne geçti. 9 dakika sonra bu kez Hakan Arslan sahneye çıktı ve mükemmel bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-0.