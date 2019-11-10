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Sivasspor iki füzeyle zirvede

Yiğidolar 80’de Emre ve 89’da Hakan Arslan’ın müthiş golleriyle kazandı. Kırmızı-Beyazlılar evinde Konyaspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıkmayı başardı.

İki füzeyle zirvede
Süper Lig'de yeni lider Sivasspor... Kırmızı-Beyazlılar evinde Konyaspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıkmayı başardı.

İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi... Rakip kaleye büyük baskı kuran Sivas 80. dakikada Emre Kılınç'ın müthiş golüyle öne geçti. 9 dakika sonra bu kez Hakan Arslan sahneye çıktı ve mükemmel bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-0.

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