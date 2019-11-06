Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarına tepki gösterdi. Paylaşımda Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun açıklamalarına ver verildi. Açıklamada, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!" ifadeleri yer aldı.