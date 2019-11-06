Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan yaylım ateşi... Bordo- Mavili yönetici, "Göztepe önünde çok net bir penaltı ve kırmızı kart pozisyonu var. İnsanlar gerçekten sahada hak ediyorsa başkaları buna karar vermemeli" dedi.
HAKEM FACİASIYLA KARŞILAŞTIK
VAR sistemini eleştiren Doğan, "VAR kişiye ve kulübe göre var. Göztepe önünde hakem faciasıyla karşılaştık. Taraftar artık isyanda. Ancak bizi susturamayacaklar" dedi.
HAKSIZLIKLAR DİLE GETİRİLMELİ
Trabzon'a fren yaptırmaya çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Kendimizi ezdirmeyeceğiz. Uğradığımız haksızlıkları dile getirmek zorundayız. TFF'ya yapacağımız başvurular olacak" dedi.
KURAL HATASI İTİRAZI YAPILACAK
Trabzonspor Yönetimi Göztepe'nin attığı gol öncesi Soner'in orta sahada Mossora'ya attığı top öncesi hakem Fırat Aydınus'un topa temas ettiğini ve rakibe avantaj sağladığını savundu. Yönetim oyunun durması gerektiğini öne sürerek kural hatası yapıldığı yönünde itirazda bulunacak.
HAKEM FACİASIYLA KARŞILAŞTIK
VAR sistemini eleştiren Doğan, "VAR kişiye ve kulübe göre var. Göztepe önünde hakem faciasıyla karşılaştık. Taraftar artık isyanda. Ancak bizi susturamayacaklar" dedi.
HAKSIZLIKLAR DİLE GETİRİLMELİ
Trabzon'a fren yaptırmaya çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Kendimizi ezdirmeyeceğiz. Uğradığımız haksızlıkları dile getirmek zorundayız. TFF'ya yapacağımız başvurular olacak" dedi.
KURAL HATASI İTİRAZI YAPILACAK
Trabzonspor Yönetimi Göztepe'nin attığı gol öncesi Soner'in orta sahada Mossora'ya attığı top öncesi hakem Fırat Aydınus'un topa temas ettiğini ve rakibe avantaj sağladığını savundu. Yönetim oyunun durması gerektiğini öne sürerek kural hatası yapıldığı yönünde itirazda bulunacak.
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