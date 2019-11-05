Trabzon geçen sezondan beri hakem hatalarıyla doğranıyor! Fırtına bu sezon 11 net hakem hatasına kurban gitti. Ve bu hatalarla 12 puan kaybetti. Malatya maçında Mina, Ekuban'a ceza sahası içinde şiddetli şarj uyguladı. Hakem Koray Gençerler penaltıyı vermedi.
STURRİDGE'YE FAUL ES GEÇİLDİ
F.Bahçe derbisinde Nwakaeme'ye yapılan net penaltı verilmedi. Maç 1-1 bitti. G.Birliği maçında Sturridge'ye yapılan faul es geçildi. Pozisyonun devamı gol oldu. Mücadele 2-2 sonuçlandı.
SİVAS MAÇINDA KAYIP 3 PUAN
Trabzon'un Sivas ile oynadığı maçta Avdijaj'a yapılan faul verilmedi. Devamında Sivas golü buldu. Samassa penaltıda çizgi ihlali yaptı. Bordo- Mavililer karşılaşmayı 2-1 kaybetti
İKİ MAÇTA BENZER SENARYO
Rize-Trabzon maçında Boldrin 2. sarıdan atılmadı. Trabzon'un Başakşehir sınavında bir penaltısı verilmedi. Skrtel'e kırmızı çıkmadı. Göztepe maçında ise benzer senaryo yaşandı.
2. HAFTA TRABZONSPOR- MALATYA
Maçın 28. dakikasında Malatyalı Mina ceza sahası içinde Ekuban'ı düşürüyor. Ancak hakem Koray Gençerler penaltıyı es geçiyor.
3. HAFTA F.BAHÇE-TRABZONSPOR
Derbinin 33. dakikasında Fenerbahçeli Zanka, Nwakaeme'yi ceza sahası içinde arkadan itiyor. Fırat Aydınus penaltıyı vermiyor.
4. HAFTA TRABZONSPOR-G.BİRLİĞİ
84'te Trabzon'un yediği golden önce Sturridge'ye faul yapılıyor.
5. HAFTA SİVASSPOR-TRABZONSPOR
41'de Avdijaj, topu nizami olarak rakipten alıyor, hakem faul veriyor. Devamında Sivas golü atıyor. 80'de Sivas kalecisi Samassa penaltıda kale çizgisi ihlali yapıyor.
7. HAFTA ÇAYKUR RİZE-TRABZONSPOR
68'de Boldrin, Kamil Ahmet'e faul yapıyor ve sarı kart görüyor. Aynı dakika içinde Sosa'nın yüzüne vuruyor. Ama atılmıyor.
76'da Rizeli oyuncu Sosa'nın ayağına basıyor. Hakem 'Devam' diyor. Devamında Sturridge gol pozisyonuna girince hakem oyunu durduruyor.
9. HAFTA BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR
38'de Crivelli topu kendi ceza sahası içinde elle kesiyor. Hakem pozisyonu atlıyor.
90+5'te sarı kartı olan Skrtel, Sörloth'a arkadan çok sert giriyor. Ancak Slovak oyuncuya 2. sarı kart çıkmıyor.
10. HAFTA TRABZON-GÖZTEPE
Soner'in sert müdahaleleri kartsız geçiştiriliyor.
56'da Jerome'a kırmızı çıkmıyor. 58'de Trabzon'un penaltısı verilmiyor.
YUNUS EMRE SEL
TÜRK FUTBOLUNDAN ELLERİNİ ÇEKSİNLER
Trabzonspor Genel Sekreteri Sağıroğlu'ndan sert açıklamalar geldi.
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bunu yapanlar bir an önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir" diye konuştu.
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