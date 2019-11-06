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Dirar imzaladı sıra Isla’da

İç  çalışmalarına başlayan 'den ilk hamle geldi. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı.

Dirar imzaladı sıra Isla’da
İç çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı. Ersun Yanal'ın gözdelerinden olan Faslı yıldızın yıllık ücretinde önemli bir indirime gittiği de gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde de Mauricio Isla ile nikah tazelemesi bekleniyor.

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