Dirar imzaladı sıra Isla’da

İç transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı. Ersun Yanal'ın gözdelerinden olan Faslı yıldızın yıllık ücretinde önemli bir indirime gittiği de gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde de Mauricio Isla ile nikah tazelemesi bekleniyor.
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