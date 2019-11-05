Fenerbahçe'de sürpriz imza! Sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe, Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Fenerbahçe'ye 2017 yılının yaz transfer döneminde Monaco'dan gelen Nabil Dirar, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyiyor. Fenerbahçe'de toplam 63 maça çıkan Dirar, 8 gol kaydederken 12 de asist yaptı.
*Nabil Dirar
Dirar, geçen sezonla birlikte bu sezon başı gösterdiği performansla takımın önemli parçalarından biri haline gelmişti.
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