Süper Lig'in 8. haftasında Denizli deplasmanında ter döken ve maçı kazanmayı başaran Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Yanal, bu sezon 7. kez bireysel hatadan gol yediklerini söyledi.



2-0'DAN SONRAKİ OYUN YAKIŞMADI

Ersun Yanal şu ifadeleri kullandı: Bu sezon 7. golümüz bireysel hatadan. Deplasmanlar her takım için zor geçecek. 2-0'dan sonraki oyunu iyi oynamalıydık. Galibiyet bize özgüven getirdi.







FERDİ'Yİ DENEDİK YİNE DENERİZ...

Maçlar ne kadar zorlu geçerse geçsin biz kazanarak yolumuza devam etmeliyiz... Ferdi'nin kadroda olmaması ilgili bir soruya da Yanal, "Onu kullanacağız. Yine deneyeceğiz" cevabını verdi.



EMRE ÇOK ÖZEL BİR KARAKTER...

Yanal, kaburgasında kırık olmasına rağmen oynayan Emre için de "Özel bir oyuncu ve karakter. Her alanda gözünü kapatıp destek veriyor" dedi.







MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ

Vedat Muriç'in eşi Ezine Muriç, Vedat'ın golünün ardından ilginç bir paylaşım yaptı ve twitter'da "Mekanın sahibi geri geldi" notunu düştü.







LUİZ GUSTAVO: KOLAY OLMADI

Maçın ardından konuşan Gustavo, "Maçın hakimi bizdik ama kolay maç olmadı. Rakibimiz son bölümde çok adamla üzerimize geldi. Bu maç geride kaldı. Konya'yı da yenip yükselmek istiyoruz" dedi.







DENİZLİ'DE ÜÇ KRİTİK KARAR

Denizli-Fenerbahçe maçında 3 pozisyon çok konuşuldu. İlk olarak Denizlispor, Mustafa Yumlu'nun 56'da Zanka ile girdiği ikili mücadelede penaltı bekledi, hakem Fırat Aydınus 'devam' dedi. Denizlisporlular ardından F.Bahçe'nin 2. golü öncesi Emre'nin Sackey'e faul yaptığını savundu, hakem oyunu devam ettirdi. F.Bahçeliler ise Denizli'nin golü öncesi topun taç çizgisinden çıktığını iddia etti.







VERİLEN EMEĞİ GERİ ÖDEMEK İSTİYORUM

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Tolga Ciğe-r ci, "Çok çalışıyorum. Bu kulübün bana verdiği emeği ödemek istiyorum" dedi

F.Bahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atan Tolga Ciğerci maçın ardından açıklama yaptı. Tolga, "Asıl kazandığımız için mutluyum. Bu külüp bana çok emek verdi. 1 yıl beni bekledi. Bu kulübün bana verdiği emeği geri ödemek istiyorum" dedi.







DENİZLİ'DE MEHMETÇİK'E BÜYÜK DESTEK

Fenerli futbolcular "Vatan size minnettar" yazılı tişört giydi. Açılan pankartlarda da Mehmetçik'e destek vardı.

Fenerbahçeli futbolcular Denizlispor maçı öncesinde Selam duran asker temalı tişört giydi. Tişörtte ise "Vatan size minnettar" yazıyordu.









Denizlispor taraftarı da "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı pankart açtı.





